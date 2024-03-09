Війська РФ обстріляли Часів Яр, загинув 46-річний чоловік – ОВА

Російські військові 9 березня обстріляли з артилерії Часів Яр на Донеччині, внаслідок цього загинула людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Сьогодні місто знову потрапило під вогонь ворожої артилерії – смертельне поранення отримав 46-річний чоловік. Пошкоджено дві багатоповерхівки», – написав Філашкін у телеграмі.

Крім того, за його словами, зранку під обстрілами – Очеретине, там відомо про одного пораненого і пошкоджені приватні будинки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.