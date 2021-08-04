Чехія: внаслідок зіткнення потягів на кордоні з Німеччиною загинули щонайменше троє людей

В результаті лобового зіткнення двох поїздів у Чехії поблизу кордону з Німеччиною загинули водії та пасажирка, повідомляє чеська влада.

За словами медичних працівників, які першими прибули на місце події, ще десятки пасажирів отримали поранення, п’ятеро з них – серйозні.

Один з потягів – швидкісний міжнародний «Західний експрес», який рухався з Німеччини до Праги, другим є місцевий пасажирський потяг, який їхав за маршрутом Плзень – Домажліце. Аварія сталася близько 8 ранку.

Як повідомив міністр траспорту Чехії Карел Гавлічек, «за всіма наразі відомими даними, машиніст міжнародного експресу, який їхав з Мюнхена, не відреагував ні на жовтий сигнал (попереджувальний), ані на сигнал, який вказував команду «Стій», а поїхав далі, що призвело до зіткнення з пасажирським потягом».

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Зазначається, що серед загиблих та поранених є громадяни Чехії та Німеччини. Всі поранені пасажири гвинтокрилами, а також транспортом надзвичайної й швидкої допомоги відвезені до найближчих шпиталів. До роботи нині залучені чеська й німецька служби швидкої допомоги й поліція.

Щонайменше троє постраждалих німецьких громадян були доставлені до Німеччини для лікування.

Відомо, що пасажирами потягів були громадяни німецької, чеської й інших національностей, однак докладно склад усіх пасажирів потягів за національністю, в тому числі й серед поранених внасліку аварії, досі не відомий. Чи є між ними громадяни України, наразі посольства України в Німеччині і Чехії не повідомляють.

Рух на міжнародній трасі «Прага – Плзень – Прага» зупинений. Як повідомляють медіа, до його відновлення може дійти не раніше завтрашнього ранку.

Докладне вивчення причин і наслідків трагічної аварії триває.