Збройна амністія в Чехїі: громадяни здали поліції тисячі одиниць зброї й боєприпасів

В Чеській республіці добігла кінця так звана збройна амністія. Її оголошує поліція Чехії з метою легалізації зброї й боєприпасів, які внаслідок різних обставин всупереч чинному законодавству зберігають у себе громадяни.

Як повідомила чеська поліція, цього року за період оголошеної амністії – від 30 січня до 31 липня – чеські громадяни добровільно здали поліції чи зареєстрували близько 3 700 одиниць зброї й 133 тисячі боєприпасів. Серед зданої поліції зброї переважали пістолети і револьвери.

Найбільшу кількість одиниць зброї здали поліції жителі Централь-Чеського краю (550) й Праги (464), найменше – Пардубицького (121) й Карло-Варського (77) країв. Досі поліцією не був виявлений зв’язок між жодною з одиниць зданої зброї й скоєним карним злочином. Ситуація однак може змінитись, оскільки експертиза зданої зброї й боєприпасів триває.

Серед неординарних одиниць озброєння, зданих добровільно поліції, увагу привернув танк Т34/85 і гармата SD-100, якими з кінця минулого століття власник володів на легальній основі.

На думку фахівців, на особливу увагу заслуговує здана поліції дробовиця з кінця 19 століття. Як повідомляють медіа, оскільки йдеться про історичну зброю, після проведеної перевірки вона буде без реєстрації повернена власникові.

В період оголошеної поліцією Чехії збройної амністії в разі добровільної здачі не зареєстрованої зброї чи боєприпасів поліція звільняє таких громадян від кримінальної відповідальності. У відповідності до чинного законодавства громадянам за володіння зброєю чи боєприпасами, які не були зареєстровані в поліції, може загрожувати дворічне позбавлення волі, втрата праці чи конфіскація майна.

Попередня збройна амністія відбулась у 2014 році, тоді поліції Чехії громадяни здали 5 800 одиниць зброї й 470 тисяч боєприпасів. Вперше збройну амністію чеська поліція оголосила у 1996 році.