Чехія внесла право на захист зі зброєю в руках у своє конституційне законодавство – конституційний закон про це схвалила верхня палата парламенту країни, Сенат, – яка сама й ініціювала таку зміну. За це проголосували значно більше, ніж необхідні принаймні три п’ятих від числа сенаторів. Нижня Палата депутатів ухвалила цю зміну більш ніж конституційною більшістю в середині червня.

Таким чином, до чеської Хартії засадничих прав і свобод, яка поряд із власне Конституцією і низкою конституційних законів становить конституційний лад країни, вноситься право захищати себе й інших зі зброєю в руках.

«Право захищати своє життя чи життя іншої людини і зі зброєю в руках гарантується за умов, які визначає закон», – мовиться в тексті доповнення.

Тепер закон про це йде на підпис президентові Чехії. Цей крок радше символічний: через те, що закон конституційний, голова держави не має права ветувати його.

Відтак, залежно від терміну підпису, зміна набуде чинності або з 1 серпня, або з 1 вересня.

Як мовилося в пояснювальній записці до законопроєкту, «у зв’язку зі значенням права на життя, що є найбільш засадничим правом, пропозиція вважає за справедливе й символічне підвищити це право на конституційний рівень».

Нині чинне чеське законодавство вже передбачає право на захист у випадку необхідної оборони. Зміна ж має на меті забезпечити, щоб таке право стало конституційним і не могло бути обмежене майбутніми законами.

Крім того, казали чеські політики, внесення права на захист зі зброєю в руках у конституційне законодавство зміцнить позиції Чехії в переговорах про можливе подальше законодавство Євросоюзу щодо зброї.

Законопроєкт був розроблений на підставі петиції, яку підписали 102 тисячі осіб – не тільки мисливці й інші власники легальної зброї, але й багато чеських державних діячів. Петиція була відповіддю на намагання Європейської комісії обмежити володіння зброєю, зокрема й легальне, на рівні правової норми Європейського союзу, обов’язкової для всіх країн-членкинь до втілення в національному законодавстві.

Єврокомісія обґрунтовувала це необхідністю вжити заходів проти тероризму. Критики вказували, що терористи переважно використовують нелегальну зброю, і чинного чеського закону достатньо для протидії цьому, натомість надмірні обмеження права на легальне володіння зброєю призводять до зростання кількості нелегальної зброї.

Тоді Чехія програла справу в Європейському суді зі своєю скаргою на ту директиву ЄС, і уряд був змушений подати зміни до чеського закону про зброю, щоб втілити вимоги директиви мінімальною мірою. Цей закон уже пройшов схвалення обох палат парламенту і чекає на підпис президента.

Чинне законодавство Чехії про зброю вважають найліберальнішим у Європейському союзі, а після США другим найліберальнішим в умовному західному світі. Воно передбачає також право на приховане носіння зброї. За статистикою на початок 2021 року, з загального числа дозволів на зброю, які мали 307 тисяч 372 особи, дозвіл на зброю з метою захисту життя, здоров’я і маєтку (який передбачає право на приховане носіння) мали в Чехії 250 тисяч 342 особи (населення країни становить понад 10 мільйонів 700 тисяч осіб).

А традиції цивільного володіння вогнепальною зброєю в Чехії 2021 року сповнюється 600 років: 1421 року, під час гуситських воєн, в перебігу битви під містом Кутною Горою відбулося, як вважають, перше в історії масове застосування вогнепальної стрілецької зброї, яка перебувала в руках повстанського простолюду.