У Чехії створили програму «Ковчег» – для збереження українських стародруків

З метою збереження українських стародруків та інших унікальних книжкових видань міністерство культури Чехії у співпраці з Національною бібліотекою Чеської Республіки створило спеціальну програму «Archa» – «Ковчег».

Як повідомляють ЗМІ, організатори звернулися до власників фірм, організацій, фахівців, усіх небайдужих із проханням допомогти зібрати кошти, щоб обладнати дві спеціальні пересувні реставраційні майстерні, які б могли доїхати до міст і районів в Україні, які постраждали від російських бомбардувань і обстрілів, щоб урятувати український книжковий фонд.

Передбачається, що «Ковчег» буде готовий вирушити в Україну в середині 2024 року. «Ми бачимо, що росіяни цілеспрямовано бомбардують книгарні та архіви, хочуть стерти український народ. Ось чому міністерство культури відкрило цю програму», – наголосив заступник міністра культури Чехії Ондржей Храст. Чеські фахівці сподіваються що з «Ковчегом» зможуть дістатись міст, які найбільше постраждали від російської агресії.

З метою збору фондів до програми «Ковчег» приєднався також «Добродійний фонд для України», станом на сьогодні вже зібрано 317 тисяч чеських крон – це близько 516 тисяч гривень.