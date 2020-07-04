Єдине чеське вугледобувне підприємство зупинило роботу через епідемію COVID-19

OKD (Ostravsko-karvinské doly – Остравсько-карвінські шахти), єдине в Чехії вугледобувне підприємство, 3 липня було змушене зупинити свою роботу. Причиною є збільшення кількості інфікованих COVID-19 шахтарів.

Як зазначила голова управи OKD Ванда Станькова, враховуючи епідеміологічну ситуацію, підприємство «саме вирішило перервати видобуток вугілля на період шести тижнів» на всіх своїх шахтах.

На шахтах продовжуватимуться лише ті роботи, якими підтримується їхня безпека. Як повідомляють чеські ЗМІ, йдеться про близько 200 працівників, які пройшли тест на коронавірус із негативним результатом.

Зупинити на шість тижнів видобуток вугілля керівництво OKD вирішило після того, як проведені серед шахтарів тести на COVID-19 вказали на високий рівень захворювань. Зокрема, серед 3403 працівників OKD, які були перевірені на наявність коронавірусу, у 704 людей тест був позитивним.

Працівникам OKD, яких безпосередньо торкнеться закриття шахт, буде повністю виплачена середня зарплата.

На думку чеського міністра охорони здоров’я Адама Войтєха, тимчасове закриття шахт підприємства OKD мало б заспокоїти ситуацію в регіони.

Дія надзвичайного стану в Чехії, пов’язаного з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19, завершилася 17 травня. З 1 липня в Чехії скасували загальний масковий режим. Обов’язок носити маски скасовують майже повністю, крім закладів охорони здоров’я і соціальних закладів.

Винятком залишився Мораво-Сілезький край на північному сході країни, де становище з COVID-19 значно гірше, ніж пересічно в Чехії. У столиці Празі маски лишаться обов’язковими в метро і на масових акціях у приміщеннях із більш ніж 100 учасниками.