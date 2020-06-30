Відомий празький Карлів міст запросив охочих сісти до столу

На відомому Карловому мості в Празі 30 червня відзначили завершення карантинних заходів. На мості накрили білою скатертиною столи задовжки 515 метрів. Повечеряти за столом на Карловому мості міг кожний охочий – втім, за однієї умови. Треба було принести щось поїсти – канапки, фрукти, салати, солодощі, або ж прикрасити стіл квітами у вазі.

Ініціатором акції є відоме празьке об’єднання «Піаніно на вулиці», яке таким чином вирішило підтримати культурне життя в чеській столиці під час епідемії COVID-19.

Досі не було такого, щоб у розпалі туристичного сезону вулиці й площі Праги були були безлюдними. Акція «Накритий міст», як зазначили організатори, також буде символічним прощанням з пройдешнім складним періодом карантину і водночас – привітанням літніх канікул.

«Ми хочемо (цією акцією – ред.) звірити, чи можемо собі взаємно довіряти. Чи можемо сидіти біля когось чужого і почастувати його, скажімо, часниковою пастою», – сказав керівник об’єднання «Піаніно на вулиці» Ондржей Кобза.

Акція привернула велику увагу пражан, також «наживо» спостерігати за подією можна було по телебаченню.

Дія надзвичайного стану в Чехії, пов’язаного з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19, завершилася 17 травня. З 1 липня в Чехії скасовують загальний масковий режим. Обов’язок носити маски скасовують майже повністю, крім закладів охорони здоров’я і соціальних закладів.

Винятками залишиться Мораво-Сілезький край на північному сході країни, де становище з COVID-19 значно гірше, ніж пересічно в Чехії. У столиці Празі маски лишаться обов’язковими в метро і на масових акціях у приміщеннях із більш ніж 100 учасниками.