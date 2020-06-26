Чехія вшановує пам’ять страченої Мілади Горакової, комуністи проти  

У Чехії вшановують пам'ять юристки Мілади Горакової, яку стратили 70 років тому за сфабрикованим комуністичним режимом політичним судовим процесом.

На багатьох громадських будівлях цього року з’явилися великі банери з фотографіями страченої та написами «Вбита комуністами», а також чорні прапори, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

26 червня у празькому метро тричі протягом дня лунав аудіоколаж із записів із судового процесу та з листів, які Горакова писала своїм рідним перед стратою через повішення. Аудіозапис довжиною у три хвилини транслювали тричі: у 10:35, 12:35, 14:35 – як символ часу, коли юристку стратили (27 червня, час страти – 5:35).

Щороку у день її смерті, 27 червня, чехи відзначають День пам’яті жертв комуністичного режиму.

Громадську ініціативу «Мілада 70: вбита комуністами» підтримала мерія Праги, Карлів університет та інші заклади.

Натомість комуністи – Празький крайовий комітет KSČM (Комуністична партія Чехії та Моравії – ред.) – 26 червня виступили з протестом «проти спотворення та переписування історичної правди та проти розпалювання антикомуністичної ненависті, що викликають у столиці».

«Це напад державних установ на KSČM, на одну з демократичних і парламентських партій», – стверджують празькі комуністи.

Активісти оголосили, що спроєктують портрет Мілади Гораковї на будівлю, де розташована штабквартира Комуністичної партії в центрі Праги. Акція має тривати від півночі до 6 ранку, 27 червня, як нагадування про злочини комуністичного режиму.