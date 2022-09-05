Суд у Чехії залишив під вартою громадянина Росії Франчетті, учасника окупації Криму

Суд у Празі залишив під вартою громадянина Росії Олександра Франчетті, якого Україна звинувачує у тому, що він брав активну участь у незаконних збройних угрупованнях під час окупації Криму в 2014 році. Про це повідомляють чеські ЗМІ.

У лютому суд постановив, що Франчетті може бути виданий в Україну, де його справою займатиметься український суд.

Олександр Франчетті був затриманий на празькому летовищі імені Вацлава Гавела на запит Києва у вересні 2021 року, кількома днями пізніше суд у столиці Чехії відправив росіянина під арешт. Ордер на його арешт Україна видала ще у 2020 році.

Чеські ЗМІ раніше повідомляли, що Франчетті, який з 1990-х років вів підприємницьку діяльність і деякий час працював фітнес-тренером, має право на постійне проживання в Чехії.



За даними сайту «Миротворець», який публікує інформації про осіб, що порушують українське законодавство, Франчетті приїхав до Криму у 2014 році. Там він добровільно вступив до лав незаконного збройного угруповання «Самооборона Севастополя», за свою діяльність росіянин отримав медаль «За повернення Криму».



У своїх інтерв’ю Франчетті неодноразово розповідав про свою діяльність в Криму, «українських фашистів і терористів», від яких він хотів захистити свою родину. При цьому Франчетті заявляв, що не є прихильником політики президента Росії Володимира Путіна та не має нічого проти українців.



Франчетті вважає обвинувачення політично мотивованими. Він повністю заперечує свою провину та наголошує, що у 2014 році був лише членом «народної дружини», яка, за словами росіянина, стежила за громадським порядком в околицях Севастополя.

Україна ж звинувачує Франчетті у тому, що він брав активну участь у незаконних збройних угрупованнях під час анексії Криму.



В Україні Франчетті загрожує до восьми років позбавлення волі.