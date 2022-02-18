Міський суд Праги дозволив екстрадувати Олександра Франчетті в Україну

Празький міський суд у справі про екстрадицію громадянина Росії Олександра Франчетті напередодні надав його захисту тиждень на ознайомлення та не задовольнив прохання про звільнення підсудного з-під варти. Також суд постановив, що Франчетті може бути виданий в Україну, де його справою займатиметься український суд.

Згідно з рішенням, Франчетті знав, що заборонена українським законом організація «Самооборона Криму» є нелегальною організацією і очолив розвідувальну групу «Північний вітер». Головуюча судової колегії Бланка Бедржихова наголосила, що Франчетті буде надана відповідна медична допомога.

Адвокат Франчетті вже подав апеляцію на рішення Празького міського суду.



Франчетті вважає обвинувачення політично мотивованими. Він повністю заперечує свою провину та наголошує, що у 2014 році був лише членом «народної дружини», яка, за словами росіянина, стежила за громадським порядком в околицях Севастополя.

Україна ж звинувачує Франчетті у тому, що він брав активну участь у незаконних збройних угрупованнях під час анексії Криму.



В Україні Франчетті загрожує до восьми років позбавлення волі.



На початку судового засідання донька росіянина Діа Франчетті почала плакати. «Люблю тебе, татку. Я прийду до тебе за два тижні», – звернулася вона до батька.

Головуюча судової колегії Бланка Бедржихова розглянула докази, які суду надав адвокат Франчетті Денис Кашіцин. Йшлося, зокрема, про інтерв’ю Франчетті чеським ЗМІ та відеоматеріали від праворадикальної організації «С14». За словами Франчетті, протягом семи років його родина отримувала від «С14», яку росіянин назвав «неонацистською», погрози.



Адвокат Франчетті запропонував внести до справи нові докази, однак суд це прохання не задовольнив.



Цитуючи початковий текст пропозиції щодо екстрадиції Франчетті, прокурорка заявила, що нічого не заважає тому, аби Франчетті був висланий в Україну. Вона висловила сподівання, що і в Україні у цій справі керуватимуться правами людини і що вони будуть гарантовані. Адвокат у відповідь завявив, що докази, які він надав, свідчать про те, що українські органи не зможуть бути справедливими щодо справи Франчетті.



Франчетті також не вірить у справедливість судової системи в Україні. Він додав, що кримські питання має вирішувати український суд чи міжнародний. Сам же росіянин знову не був присутній у суді, до судового засідання він приєднався за допомогою відеозв’язку. Наразі ж Франчетті перебуває у празькій в’язниці Панкрац, куди його відправили з часу арешту.



На слуханні, яке відбулося 10 лютого, Франчетті заявив, що не погоджується з екстрадицією в Україну, адже для нього це означатиме «повільне вбивство».



На думку Франчетті, звинувачення української сторони безпідставні та зманіпульовані.



Олександр Франчетті був затриманий на празькому летовищі імені Вацлава Гавела на запит Києва у вересні 2021 року, кількома днями пізніше суд у столиці Чехії відправив росіянина під арешт. Ордер на його арешт Україна видала ще у 2020 році.



Чеські ЗМІ раніше повідомляли, що Франчетті, який з 1990-х років вів підприємницьку діяльність та деякий час працював фітнес-тренером, має право на постійне проживання в Чехії.



За даними сайту «Миротворець», який публікує інформації про осіб, що порушують українське законодавство, Франчетті приїхав до Криму у 2014 році. Там він добровільно вступив до лав незаконного збройного угруповання «Самооборона Севастополя», за свою діяльність росіянин отримав медаль «За повернення Криму».



У своїх інтерв’ю Франчетті неодноразово розповідав про свою діяльність в Криму, «українських фашистів і терористів», від яких він хотів захистити свою родину. При цьому Франчетті заявляв, що не є прихильником політики Володимира Путіна та не має нічого проти українців.



Остаточне рішення щодо екстрадиції ухвалюватиме міністр юстиції Чехії Павел Блажек. Чеські ЗМІ раніше повідомляли, що такі вердикти виносяться також з оглядом на міжнародну політичну ситуацію. У свою чергу Росія закликала Чехію не політизувати справу Франчетті.