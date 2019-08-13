Чехія звинувачує іноземну державу в кібератаці на МЗС

Чехія звинувачує неназвану іноземну державу в кібератаці на Міністерство закордонних справ.

Комітет Сенату з питань безпеки 13 серпня повідомив, що отримав дані від Національного агентства з питань кібернетичної та інформаційної безпеки.

Міністр внутрішніх справ Ян Гамачек розповів, що влада має справу з цією атакою кілька місяців. Він не повідомив інших деталей.

Перед цим видання Denik N написало, що атака відбулася в червні, однак жодні конфіденційні дані не були порушені. За інформацією газети, атака відбувалася з Росії. Підтвердження цих даних наразі немає.

Міністерство закордонних справ Чехії відмовилося коментувати ситуацію.

Чеська контррозвідка у своїй щорічній доповіді називала Росією організатором кібератаки на МЗС у 2017 році.