Чеське МЗС висловило підтримку зусиллям кримськотатарського народу в боротьбі за свободу

Міністерство закордонних справ Чехії у своїй заяві від 18 травня, коли виповнилося 77 років від часу депортації радянським режимом кримських татар з історичної батьківщини, Кримського півострова, висловило «повагу всім жертвам депортації».

У документі мовиться, що «багато кримських татар, які залишилися і не змирилися з анексією, перебувають у тюрмі як в Криму, так і в Росії», «під час допитів їх мучать і вони змушені переносити недостойні умови у своїх камерах».

При цьому Росія «ігнорує заклики Ради Європи, ООН та інших міжнародних організацій випустити ув’язнених і поважати головні права людей». Чеське МЗС, йдеться в заяві, «засуджує нехтування прав не лише кримських татар, але й інших переслідуваних українських громадян».

Чехія «повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, не визнає нелегальної анексії Криму», наголосили в МЗС.

Чеське міністерство закликає Росію, щоб вона «припинила порушувати права українських громадян, негайно випустила всіх політичних в’язнів, закінчила окупацію українських теренів і дослухалася до закликів міжнародної спільноти виправити ситуацію».

18 травня виповнилося 77 років від часу депортації радянським режимом кримських татар з історичної батьківщини, Кримського півострова. В цей день в Україні і світі згадують жертв геноциду кримськотатарського народу.

18 травня 1944 року радянська влада почала операцію з депортації понад 200 тисяч кримських татар із Кримського півострова. За оцінками, протягом наступного року понад 30 тисяч із них загинули від голоду, хвороб та виснаження. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.