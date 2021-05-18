Україна вшановує пам’ять кримських татар-жертв депортації 1944 року

У вівторок, 18 травня, виповнюється 77 років від часу депортації радянським режимом кримських татар з Криму. В цей день в Україні і світі згадують жертв геноциду кримськотатарського народу.

Як повідомляє проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії», сьогодні в «Кримському домі» в Києві відкриється інсталяція «Світанок», приурочена до 77-ї річниці геноциду кримськотатарського народу.

Меджліс кримськотатарського народу закликав не проводити 18 травня розважальних заходів. А «Кримськотатарський Ресурсний Центр» ініціював інформаційну кампанію під назвою «Ні геноциду!» до 77-х роковин геноциду кримськотатарського народу.

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У вшануванні пам’яті жертв депортації кримських татар 18 травня планує взяти участь спікерка латвійського Сейму Інара Мурнієце.

У Представництві президента України в Автономній республіці Крим і Севастополі закликали вчителів і викладачів молодіжних центрів провести 18 травня заняття, присвячені Дню пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Російська поліція в окупованому Криму вручала застереження кримськотатарським активістам напередодні відзначення річниці геноциду кримськотатарського народу.

18 травня 1944 року радянська влада почала операцію з депортації понад 200 тисяч кримських татар із Кримського півострова. За оцінками, протягом наступного року понад 30 тисяч із них загинули від голоду, хвороб та виснаження. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.