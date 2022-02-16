Біля українського посольства у Празі відзначили День єднання

У чеській столиці Празі у середу відбулася урочиста церемонія до Дня єднання – біля українського посольства на площі Шарля де Голля підняли синьо-жовтий стяг та заспівали державний гімн України, передає кореспондент Радіо Свобода.

До акції долучився посол України у Чехії Євген Перебийніс, представники української громади та чехи, які виступають проти російської агресії.

Більшість учасників були з українською символікою – прапорами або синьо-жовтими стрічками на одязі.

«Останнім часом ми чуємо точні дати, коли відбудеться напад Росії на Україну, одна з таких інформацій говорить про те, що це станеться саме сьогодні, 16 лютого. Ми не знаємо, чи це відбудеться сьогодні або ж через тиждень, та чи станеться це взагалі. Тим не менш, ми повинні бути готові. Я точно знаю, якщо Путін вирішить окупувати більшу частину України та організувати фронтальний наступ, то це буде його найбільшою помилкою в історії», – наголосив під час акції посол Євген Перебийніс.

Після його промови перед посольством підняли бойовий прапор, який установі подарували бійці з передової та заспівали гімн України.

«Ми хочемо показати агресору і всьому світу, що українці просто так свою країну не віддадуть», – додав посол.

За його словами, такі ж акції солідарності під гаслом «Разом ми сильніші» пройдуть і в інших чеських містечках та селах.

16 лютого 2022 року указом президента оголошено Днем єднання.