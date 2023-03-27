У Чехії можуть висунути звинувачення колишньому радянському військовому у справі про вибух на складі у 2014 році

У Чехії прокуратура у справі про вибух на складі з боєприпасів у селі Врбетиці в 2014 році може висунути звинувачення в шпигунстві Миколі Шапошникову, колишньому радянському військовослужбовцю, який в 90-ті роки отримав чеське громадянство. Як пише газета Lidové noviny, саме його ймовірна роль в організації вибуху перебуває у центрі уваги слідства.

Шапошников, який зараз живе у Греції, працював консультантом компанії Imex Group. Саме на складі компанії стався вибух, внаслідок якого загинули двоє людей і було завдано великих збитків.

Lidové noviny з посиланням на джерела стверджує, що Шапошников незадовго до вибуху передавав інформацію про боєприпаси, які зберігалися у селі Врбетиці, генерал-майору Андрію Авер’янову – начальнику агентів російської військової розвідки ГРУ Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна, які, отримавши інформацію, під чужими іменами прибули до Чехії та, як вважає чеське слідство, підірвали склад.

Також, як уже повідомлялося раніше, саме Шапошников надсилав власнику складу електронного листа із зазначенням днів, коли агенти ГРУ, які видавали себе за збройових інспекторів з Таджикистану та Молдови, прибудуть у Врбетиці.

4 жовтня 2014 року, як пише видання, Авер’янов у Португалії зустрівся з Шапошниковим, після чого повернувся до Москви. 7 жовтня були куплені квитки для Чепіги та Мішкіна, які прибули до Праги 11 жовтня. 16 жовтня стався вибух у селі Врбетиці, того ж дня обидва агенти та Авер’янов, який на той момент був у Відні, вилетіли до Москви.

Як зазначає Lidové noviny, Чепізі та Мішкіну в Чехії, як і раніше, формально не висунули звинувачення, оскільки у слідства немає підтвердження того, що вони були у Врбетицях.

Дочка Шапошникова підтверджувала, що він сам разом із членами родини зустрічався з Авер’яновим у Португалії. Вона описувала це як звичайну зустріч знайомих-туристів. Сам Шапошников, який надавав свідчення у справі, заявив, що не знав справжньої ідентичності двох «інспекторів». Слідство вважає, що він приховав правду.

Чеська влада заявила про підозру на адресу агентів російської військової розвідки в середині квітня 2021 року. Імовірно, метою вибухів були боєприпаси, які призначалися для постачання за кордон, ймовірно, – в Україну.

Чехія вислала безпрецедентну кількість співробітників російського посольства, Росія відповіла тим самим. Ще до російського вторгнення в Україну відносини між Прагою та Москвою різко загострилися. Росія звинувачення у причетності до вибухів категорично заперечує.

Чепіга та Мішкін – ті самі співробітники ГРУ, яких британська влада, під іменами «Петрова» та «Боширова», звинувачує у замаху на Сергія Скрипаля та його дочку в Солсбері у 2018 році.