У Чехії відкрилася виставка про родину Розумовських

У Чехії відкрилася масштабна виставка про родину останнього гетьмана України Кирила Розумовського «Розумовські з Віґштейна. Одисея еміграції». Виставка відкрита в Сілезькому музеї в місті Опава на північному сході Чехії, де одна з гілок родини Розумовських жила в 19-му і в першій половині 20-го століття.

«Це – перша виставка, яка представила значну кількість невідомих експонатів, що зберігалися у родинному зібранні Розумовських і віднайдені у колекціях європейських музеїв. Вона засвідчує спільні сторінки української і європейської історії, поєднаної родиною Розумовських. Виставка підтверджує девіз родини «Славу примножувати справами!» – сказала Радіо Свобода Альона Грабовець, наукова співробітниця Національного заповідника «Гетьманська столиця» у Батурині.

Як каже Грабовець, яка взяла участь у відкритті виставки, мета виставки – «висвітлити історію української козацької родини і вплив членів сім’ї на культуру, політику й економіку Центральної і Східної Європи».

На виставці представлені унікальні експонати з родинного зібрання Розумовських, музейних закладів Чехії і репродукції Національного заповідника «Гетьманська столиця»: Універсал гетьмана Кирила Розумовського 1763 року, фото палацу Кирила Розумовського в Батурині початку 20-го століття.

Серед унікальних експонатів можна побачити гобелен із гербом родини Розумовських, портрети членів родини, книги, документи й особисті речі.

У відкритті виставки взяли участь представники родини Розумовських із Відня, а також Національного заповідника «Гетьманська столиця».

Триватиме виставка по 5 квітня 2026 року.

Кирило Розумовський (1728-1803) був останнім гетьманом козацької України з 1750 року і до скасування гетьманства Катериною Другою в 1764 році.