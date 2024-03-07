Європейська компанія CSG планує виробництво боєприпасів в Україні

Czechoslovak Group (CSG), один із найбільших виробників боєприпасів у Європі, має намір створити спільні підприємства для інвестування сотень мільйонів євро в Україну для посилення її обороноздатності, повідомив 6 березня власник компанії.

За словами Міхала Стрнада, підприємства будуть зосереджені на важких боєприпасах і обладнанні, забезпечуючи важливу технологію і спосіб нарощування виробництва в найближчі роки, хоча це не є негайним вирішенням проблеми постачання артилерійських боєприпасів в Україну.



«Ми обговорюємо два-три проєкти для спільних підприємств. Угода, ймовірно, буде укладена цього року. Якщо у нас буде угода, ми передамо технологію для різних калібрів і різного обладнання», – сказав Стрнад, якого цитує агенція Reuters.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії CSG став важливим постачальником в Україну, доставляючи відремонтовані танки Т-72 разом із боєприпасами, гаубицями та іншим обладнанням. Бізнес компанії різко зріс завдяки цим поставкам, разом із відновленням уваги в Європі до витрат на оборону.

Поставки танків і важкої техніки CSG в Україну в основному фінансуються іншими країнами Європейського Союзу або НАТО. Стрнад сказав, що з початку війни компанія відправила таким чином близько 150-160 одиниць обладнання.

У лютому компанія Rheinmetall, найбільший європейський виробник боєприпасів, заявила про намір відкрити новий завод боєприпасів в Україні.

Україна на тлі повномасштабного вторгнення Росії намагається наростити а власне виробництво зброї, аби менше залежати від західних поставок озброєння.