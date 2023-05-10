Кількох глядачів вивели з Чемпіонату світу з дзюдо за георгіївську стрічку – AFP

Групу глядачів вигнали з Чемпіонату світу з дзюдо в Досі, Катар, за відмову зняти російську військову символіку – про це повідомляє AFP із посиланням на Міжнародну федерацію дзюдо (IJF) в середу.

За повідомленням, напередодні трьох глядачів на арені помітили з георгіївськими стрічками, яка асоціюється з російською армією і заборонена в Україні й ще кількох європейських країнах.

IJF повідомила агентству, що глядачі відмовилися зняти стрічки, тому їх вивели з арени.

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«Георгіївська стрічка» – відносно недавній у нинішньому значенні символ російських військових. Її активне використання в XXI столітті пов’язане з бажанням нинішньої російської влади витіснити червоний прапор як символ перемоги у Другій світовій війни.

В Україні з 2014 року ця стрічка сприймається насамперед як символ російської окупації частини українських регіонів.

Президент Росії Володимир Путін був почесним президентом IJF з 2008 року, його не було відсторонено від цієї посади в 2022 році. У вересні 2022 року боротьба дзюдо була одним із останніх видів спорту, який оголосив про недопуск до змагань росіян і білорусів.

Згодом Федерація дозволила російським і білоруським дзюдоїстам брати участь у своїх чемпіонатах у нейтральному статусі. Через це Україна бойкотувала захід.