Над Черкащиною «приземлили» дві повітряні цілі російської армії – ОВА

Над Черкащиною 10 березня українські захисники збили дві повітряні цілі російської армії, повідомив голова місцевої ОВА Ігор Табурець у телеграмі.

За його словами, останні повітряні тривоги у регіоні були пов'язані з черговою спробою атаки армії РФ.

«Зокрема, в області «приземлено» дві ворожі цілі: ракета та безпілотник. Обійшлось без постраждалих та руйнувань. Працюють відповідні служби», – зазначив Табурець.

Місцевий чиновник також нагадав, що заборонено публікувати точні локації атак російських військових. Це ускладнює роботу українських захисників та допомагає армії РФ бити прицільніше.

Нещодавно у командуванні «Південь» назвали «максимально високою» вірогідність нових ракетних атак Росії.