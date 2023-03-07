Росія вивела ще один ракетоносій у Чорне море – ОК «Південь»

Російська армія продовжує маневри корабельного угруповання в Чорному морі, повідомляє оперативне командування «Південь» вранці 7 березня.

«Наразі серед 15 кораблів два надводних і два підводних ракетоносії, загальний залп яких може сягати 24 «Калібрів», а також три великих десантних кораблі», – йдеться в повідомленні.

Командування додає, що російські війська продовжують обстрілювати правобережжя Дніпра з лівого берега, а з Кінбурнської коси – акваторію Дніпро-Бузького лиману.

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«Близько 8️0 разів працювала артилерія і міномети. Атаковано дев’ять населених пунктів Херсонщини, на територію школи в Козацькому ворог знов спрямував дрон, споряджений розривною гранатою», – додають військові.

За попередню добу через відрив на мінах і російські обстріли в зоні відповідальності командування «Південь» загинула одна цивільна людина, поранено п’ятьох.

Напередодні в командуванні «Південь» назвали «максимально високою» вірогідність нових ракетних атак Росії.