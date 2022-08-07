Інформація про вибухи на Черкащині не підтвердилась – поліція

Інформація про вибухи на Черкащині не підтвердилась, повідомила у фейсбук пресслужба поліції області.



«На території області надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Інформація про вибухи не підтвердилась. Оперативна обстановка залишається контрольованою», – йдеться у повідомленні.

Раніше у більшості областей України була оголошена повітряна тривога. Користувачі соціальних мережах повідомляли про вибухи в області, зокрема в Умані.

Місто Умань на Черкащині зазнало російських атак у перші години російського вторгнення до України 24 лютого.