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Інформація про вибухи на Черкащині не підтвердилась – поліція

У соцмережах повідомляли про вибухи в області, зокрема в Умані.

Інформація про вибухи на Черкащині не підтвердилась, повідомила у фейсбук пресслужба поліції області.

«На території області надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Інформація про вибухи не підтвердилась. Оперативна обстановка залишається контрольованою», – йдеться у повідомленні.

Раніше у більшості областей України була оголошена повітряна тривога. Користувачі соціальних мережах повідомляли про вибухи в області, зокрема в Умані.

Місто Умань на Черкащині зазнало російських атак у перші години російського вторгнення до України 24 лютого.

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