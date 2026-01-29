На Черкащині чоловік завдав ножових поранень військовослужбовцю ТЦК та СП. Про це повідомляє обласний центр комплектування та соціальної підтримки у фейсбуці.

«28 січня в Уманському районі військовослужбовці ТЦК та СП здійснювали заходи оповіщення військовозобов’язаних. Коректно і згідно Закону. Та це мало хвилювало одного з місцевих. Агресивно налаштований, чоловік підійшов до групи військовослужбовців ЗСУ та одразу завдав одному із них удар ножем в шию», – йдеться у повідомленні.

В обласному ТЦК зазначають, що ніж не пошкодив сонної артерії, пораненого солдата оперативно доставили до медзакладу, де йому надається вся необхідна допомога.



Нападника затримали і передали правоохоронним органам.



Черкаський обласний ТЦК інформує, що військовий, який зазнав нападу, у перші години повномасштабного вторгнення РФ долучився до Сил оборони. Він був нагороджений орденом «За мужність». Двічі зазнав поранення та продовжив службу в РТЦК та СП Черкаської області.



«Цей факт підлого нападу – чергове підтвердження того, наскільки деякі громадяни піддалися впливу ворожої пропаганди, забувши, хто насправді є першопричиною цієї війни на знищення нашого народу як нації, держави. Щоб досягти своєї цілі, ворог найперше прагне підірвати нашу обороноздатність, посіяти розбрат і внутрішній розкол у нашому суспільстві», – додають у центрі.

Читайте також: Військовослужбовці не повинні займатися мобілізацією – Решетилова після вбивства військового ТЦК у Львові

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.