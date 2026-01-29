Доступність посилання

На Черкащині чоловік завдав ножових поранень військовослужбовцю ТЦК

В обласному ТЦК зазначають, що ніж не пошкодив сонної артерії, пораненого солдата оперативно доставили до медзакладу, де йому надається вся необхідна допомога
На Черкащині чоловік завдав ножових поранень військовослужбовцю ТЦК та СП. Про це повідомляє обласний центр комплектування та соціальної підтримки у фейсбуці.

«28 січня в Уманському районі військовослужбовці ТЦК та СП здійснювали заходи оповіщення військовозобов’язаних. Коректно і згідно Закону. Та це мало хвилювало одного з місцевих. Агресивно налаштований, чоловік підійшов до групи військовослужбовців ЗСУ та одразу завдав одному із них удар ножем в шию», – йдеться у повідомленні.

В обласному ТЦК зазначають, що ніж не пошкодив сонної артерії, пораненого солдата оперативно доставили до медзакладу, де йому надається вся необхідна допомога.

Нападника затримали і передали правоохоронним органам.

Черкаський обласний ТЦК інформує, що військовий, який зазнав нападу, у перші години повномасштабного вторгнення РФ долучився до Сил оборони. Він був нагороджений орденом «За мужність». Двічі зазнав поранення та продовжив службу в РТЦК та СП Черкаської області.

«Цей факт підлого нападу – чергове підтвердження того, наскільки деякі громадяни піддалися впливу ворожої пропаганди, забувши, хто насправді є першопричиною цієї війни на знищення нашого народу як нації, держави. Щоб досягти своєї цілі, ворог найперше прагне підірвати нашу обороноздатність, посіяти розбрат і внутрішній розкол у нашому суспільстві», – додають у центрі.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.

