Зеленський визначився, хто керуватиме Черніговом 

Президент Володимир Зеленський видав розпорядження про призначення Дмитра Брижинського начальником Чернігівської міської військової адміністрації. Відповідний документ є на сайті Офісу президента.

Дмитро Брижинський – кадровий військовий, полковник, в лютому 2022 року очолював штаб оборони Чернігова.

1 лютого Львівський апеляційний суд підтвердив рішення про позбавлення мера Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати посаду протягом року.

За даними НАЗК, у серпні 2022 року Чернігівський міський голова дав розпорядження своєму водієві вивезти автівку дружини Tesla Model X за межі кордону, чиновник діяв в умовах конфлікту інтересів, адже водій забезпечує транспортне обслуговування міського голови виключно в межах виконання ним посадових обов’язків. Після цього у вересні НАЗК склало протокол щодо конфлікту інтересів у Чернігівського міського голови.

7 грудня Яворівський районний суд Львівської області на рік позбавив мера Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати посади, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також оштрафував його. Таке рішення суд виніс за протоколом НАЗК про конфлікт інтересів. Атрошенко подав апеляцію, а коли і її не задовольнили, заявив, що звернеться до Європейського суду з прав людини.