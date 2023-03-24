Армія РФ обстріляла прикордоння Чернігівщини, є жертва – ОК «Північ»

Російські війська пообіді у п’ятницю обстріляли прикордоння Чернігівської області, в результаті обстрілу загинула одна людина, повідомило оперативне командування «Північ».

«Близько 12:20 повідомили про обстріл, ймовірно, з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Городище. В результаті обстрілу згорів один приватний будинок та загинув один місцевий житель», – йдеться в повідомленні.

Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії. Військові кажуть, що перебування в прикордонній смузі є вкрай небезпечним та закликають переміститися вглиб території не менше ніж на 20 кілометрів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.