Російські війська атакували дронами Чернігів, поранений чоловік – поліція

Російські війська вдень атакували безпілотниками Чернігів, унаслідок чого поранення дістав 56-річний чоловік, в одному з мікрорайонів міста пошкоджень зазнали приватні будинки, йдеться у повідомленні Нацполіції.

Патрульні поліцейські надали постраждалому домедичну допомогу. Далі чоловіка госпіталізували.

«Правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки та збирають докази цього воєнного злочину», – кажуть правоохоронці.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя єознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



