У Чернігові повідомляють про знеструмлення через пошкодження ЛЕП

У Чернігові 23 квітня знеструмлена частина споживачів, повідомляє «Чернігівобленерго». За повідомленням, причина – аварійне пошкодження повітряної лінії.

«Знеструмлена північна й північно-східна частини міста Чернігів. Без світла 2190 абонентів», – заявили в обленерго, додавши, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Раніше сьогодні в Міністерстві енергетики повідомляли, що частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Херсонській і Харківській областях залишаються без електропостачання через російські удари по об’єктах енергетичної інфраструктури.

За даними Міненерго, на Миколаївщині через російську атаку на енергооб’єкт один із працівників зазнав поранень.

При цьому в міністерстві зауважили, що застосування обмежень 23 квітня не прогнозується.

