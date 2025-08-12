На Чернігівщині через атаку російського дрона поранений 52-річний чоловік – ОВА

На Чернігівщині через російський удар безпілотником по Семенівці поранень зазнав 52-річний цивільний чоловік, написав голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.



«Постраждалий – енергетик. Приліт прийшовся поруч зі службовою автівкою. У чоловіка – уламкові поранення. Його госпіталізували», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







