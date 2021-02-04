Частина Чернівців залишилася без води через прорив трубопроводу

У Чернівцях через прорив на ділянці магістрального трубопроводу «Дністер-Чернівці» без води залишилася частина міста.

Як повідомили у комунальному підприємстві «Чернівціводоканал», розгерметизація трубопроводу сталася 3 лютого в районі села Біла.

«Виїздом на місце аварійного витоку аварійно-диспетчерською службою підприємства встановлено характер пошкодження трубопроводу – тріщина довжиною близько 3 метрів», – мовиться у повідомленні.

Ремонт труби мали почати сьогодні вдень.

Без водопостачання з 10:00 до 18:00 4 лютого залишаються понад два десятки вулиць.