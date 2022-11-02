Відставка Чернишова: представник уряду у Верховній Раді повідомив про реєстрацію заяви міністра

У Верховній Раді зареєстрували заяву про відставку міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова про відставку. Про це 2 листопада повідомив представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук.

Про те, що Чернишов може бути звільнений з нинішньої посади, 1 листопада повідомив народний депутат, член фракції «Голос» Ярослав Железняк. За його словами, голосування з цього питання має відбутися вже «найближчого пленарного тижня».

Як стверджує Железняк, відставка Чернишова повʼязана із «його переходом на нову посаду».

Сам Чернишов своє можливе звільнення з посади міністра розвитку громад і територій та подальше призначення наразі не коментував.