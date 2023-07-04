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У Чорному морі РФ утримує дев’ять кораблів – ОК «Південь»

Росія зменшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі

Росія утримує дев’ять кораблів у Чорному морі, серед них є надводний ракетоносій, повідомляє оперативне командування «Південь».

«Корабельне угруповання ворога продовжує маневри в північно-східній частині Чорного моря і в південній Азовського, в кількості 9 і 1 корабель відповідно. При цьому в Чорному морі на бойовому чергуванні 1 надводний ракетоносій, споряджений 8 «Калібрами», – йдеться у повідомленні.

У командуванні «Південь» також додають, що вночі Росія трьома Су-35 зі скиданням КАБів завдала два авіаудари в Бериславському і Херсонському районах.

Якщо порівнювати з попереднім днем, 2 липня, Росія зменшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі. Москва напередодні на бойовому чергуванні тримала дев’ять кораблів, серед яких було чотири носії «Калібр» із загальним залпом до 24 ракет.

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