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ВМС: Росія збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі

Військові вранці попередили про надзвичайно високий рівень ракетної загрози.

Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі до чотирьох, повідомляє у фейсбуці командування Військово-Морських сил Збройних сил України.

«Станом на 10:45 05.07.2023: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів серед яких 4 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп 24 ракети; в Азовському морі – 1 ворожий корабель», – йдеться у повідомленні.

Близько 9:00 в оперативному командуванні «Південь» інформували, що РФ у Чорному морі утримувала 2 надводних та 1 підводний носій ракет з загальним залпом «Калібрів» до 20.

Військові попередили про надзвичайно високий рівень ракетної загрози.

Напередодні повідомлялося про один російський надводний ракетоносій у Чорному морі.

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