Росія збільшила кількість «Калібрів» у Чорному морі – ОК «Південь»

Росія утримує в Чорному морі три ракетоносії, повідомляє у фейсбуці оперативне командування «Південь».

«Корабельне угруповання ворожого флоту з 12 кораблів розподілено в Чорному та Азовському морях з розрахунку 9 і 3, відповідно. При цьому в Чорному морі перебуває 3 ракетоносії – 2 надводних, 1 підводний. Загальне спорядження - до 18 ракет типу «Калібр», – йдеться у повідомленні.

У командуванні зауважують, що рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим, а «на тлі нових поставок вантажними бортами з Ірану не виключені і дронові атаки».

Ввечері 12 липня військові повідомляли, що у Чорному морі Росія наростила присутність ракетоносіїв – сумарний залп «Калібрів» може сягати 12.

Вночі 13 липня в більшості областей України та Києві було оголошено повітряну тривогу. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, у ніч на 13 липня російські війська атакували Україну 20 ударними безпілотниками Shahed-136/131, дві крилаті ракети «Калібр» з Чорного моря та одну балістичну – «Іскандер-М» (Джанкой, Крим).