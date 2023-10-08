Росія тримає на чергуванні в Чорному морі носій «Калібрів» – ВМС

У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на ранок 8 жовтня перебуває один російський корабель – носій крилатих ракет «Калібр», повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

«У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають три ворожих кораблі, з них один – носій крилатих ракет «Калібр», – йдеться в повідомленні.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.

Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.