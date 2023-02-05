Російські військові тримають ракетоносії в портах через шторм на Чорному морі – речниця

Через шторм у Чорному морі російським військовим довелося завести ракетоносії в порти, повідомила 5 лютого в ефірі інформаційного телемарафону керівниця Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Шторм настільки сильний, 5–6 балів, для Чорного моря це дійсно потужний шторм. Їм (російським військовим – ред.) довелося позаводити ракетоносії на базу, і корабельне угруповання ворога в Чорному морі зменшено критично, до пʼяти одиниць. Це зокрема судна забезпечення і розвідники», – вказала представниця пресцентру.

За її словами, в Азовському морі взагалі не спостерігається російських кораблів.

Аналогічна ситуація фіксувалася в Чорному і Азовському морях і 4 лютого.

Уранці 3 лютого у Військово-морських силах Збройних сил України повідомляли, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 10 російських кораблів, із них – два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом – 16 ракет.