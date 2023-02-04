ВМС: у Чорному морі немає російських носіїв ракет «Калібр»

У Чорному морі станом на ранок 4 лютого на бойовому чергуванні перебувають дев’ять російських кораблів, серед яких немає жодного носія крилатих ракет «Калібр», повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні один корабель; у Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети», – йдеться в повідомленні.

Напередодні про те, що Росія вивела носії крилатих ракет «Калібр» з Чорного моря, заявила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Ворог тяжіє до бурхливої реакції на дії світової спільноти, коли вона проявляє особливо активно підтримку, наприклад, коли відбуваються саміти. Ворог готує певні підтяжки, які може застосувати як додатковий психологічний тиск. Так само зараз – цілком ймовірно. Ми бачили і розгортання корабельного угруповання, і активність ворожої авіації, і збільшення активності БПЛА, які збирали інформацію. Ми говоримо про те, що найближчими днями найімовірніше буде застосована одна з тактик психологічного і техногенного тиску на населення України», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.

Гуменюк зауважила, що російські сили постійно маневрують.

«Якщо на ранок (3 лютого –ред.) було в готовності два ракетоносії, то зараз їх в морі немає», – додала вона.

Вранці 3 лютого у Військово-морських силах Збройних сил України повідомляли, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 10 російських кораблів, із них – два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом – 16 ракет.