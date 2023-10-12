Армія РФ вночі обстріляла Чорнобаївку на Херсонщині, загинула людина – ОВА

Російські війська вночі обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Під удар потрапив житловий сектор. За попередньою інформацією, загинув 70-річний чоловік. Деталі нічого терору встановлюються», – написав він у телеграмі.

Водночас голова Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Роман Мрочко заявив, що вночі війська РФ з артилерії обстріляли Наддніпрянське та з мінометів Антонівку.

За його даними, минулої доби російські війська 37 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської громади – ураження зафіксовані у Херсоні, Антонівці, Інженерному, Садовому, Придніпровському та Молодіжному. Поранені три людини.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.