Помер Віктор Брюханов, який очолював Чорнобильську АЕС у 1986 році

Помер колишній директор Чорнобильської атомної електростанції Віктор Брюханов. Він очолював станцію з моменту її створення до катастрофи 26 квітня 1986 року, яка стала найбільшою аварією на АЕС в історії людства.

Брюханову було 84 роки, про його смерть повідомила пресслужба Чорнобильської АЕС. «Колектив і адміністрація підприємства висловлюють своє глибоке співчуття рідним і близьким покійного», – йдеться у повідомленні. Де помер Брюханов і якою є причина смерті, не повідомляється. Відомо, що колишній директор АЕС жив у Києві.

Віктор Брюханов був призначений директором Чорнобильської АЕС ще до її побудови, в 1970 році. Спочатку він очолював будівництво, а потім експлуатацію станції. Невдовзі після вибуху на четвертому енергоблоці АЕС його відсторонили від керівництва, а потім віддали під суд. Він був засуджений до 10 років позбавлення волі. Через п’ять років після вироку, в 1992 році, він був достроково звільнений.

У перші години після аварії Брюханов неправильно оцінив масштаби аварії, що відбилося в його повідомленнях радянському керівництву. У квітні Служба безпеки України оприлюднила секретні документи про катастрофу в Чорнобилі, в тому числі і першу доповідь Брюханова, в якій він писав, що ситуація в місті Прип’ять нормальна, а рівень радіації контрольований.