Парламент Чорногорії ухвалив зміни до суперечливого закону про свободу релігії

Парламент Чорногорії вночі ухвалив зміни до суперечливого закону про свободу релігії, який був ухвалений у січні, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Внесеними змінами скасовані положення, які вимагали, що всі релігійні громади повинні довести право власності на майно до 1918 року.

За внесення змін виступала Сербська православна церква (СПЦ), котра упродовж кількох місяців організувала масові протести своїх вірян. Щодо 1918 року – це рік коли Чорногорія увійшла до складу королівства Югославія, де було скасовано автокефалію Чорногорської православної церкви.

За зміну закону проголосував 41 з 81 депутата. Опозиційні партії бойкотували голосування. Вони стверджують, що оновлений закон дає монополію й привілеї Сербській православній церкві. Опозиція голосування вважає недійсним, оскільки мандат одного депутата затвердили на сесії парламенту. Державний виборчком 28 грудня увечері відхилив верифікацію суперечливого мандату.

Напередодні кілька тисяч громадян пікетували будівлю парламенту, виступаючи проти внесення змін до закону.

На парламентських виборах у серпні перемогу здобули просербські й проросійські партії. Більшість ЗМІ в регіоні повідомляла, що вирішальну роль в кампанії відіграла ієрархія СПЦ, що користувалася фінансовою й політичною допомогою Белграда.

На думку оглядачів, нинішнє рішення парламенту додатково ускладнює ситуацію в країні, яка гостро поділена на прихильників державної незалежності й тих, що виступають за тісні відносини з Сербією.

Чорногорія відновила незалежність на підставі всенародного референдуму 2006 року. Країна 2017 року стала членом НАТО й прагне вступити до Європейського союзу.