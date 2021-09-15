Чорновола вбили «чотирма ударами кастету» – ексзаступник генпрокурора

Лідер Народного руху України, дисидент В’ячеслав Чорновіл загинув не внаслідок ДТП, його вбили, заявив в ефірі «4 каналу» колишній заступник генерального прокурора України Микола Голомша.

«Ми розслідували справу про вбивство Чорновола… І встановили, що Чорновола було вбито. Було вбито чотирма ударами кастету у потиличну ділянку голови і таким самим кастетом було добито водія», – сказав він 14 вересня.

«Безперечно, що не ДТП. Було встановлено відключення подушок безпеки, підробку огляду місця події, було встановлено вбивство на Волині основного свідка. Коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках. І ми розкрутили експерта, який сказав, що він не проводив розтин тіла Чорновола», – сказав Голомша.

В Офісі генпрокурора і Міністерстві внутрішніх справ цю заяву наразі не коментували.

В’ячеслав Чорновіл – український політичний діяч, дисидент, журналіст, в 2000 році був удостоєний звання Герой України. У 1999 році трагічно загинув. За офіційною версією, В’ячеслав Чорновіл загинув внаслідок ДТП, коли 25 березня 1999 року його автомобіль врізався в «КамАЗ» із причепом.

В’ячеслав Чорновіл і його водій Євген Павлов загинули на місці ДТП. Версії слідства змінювались досить часто від дня трагедії. У 2017 році тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко пообіцяв парламентарям розслідувати обставини смерті лідера Народного руху України В’ячеслава Чорновола, як тільки завершить справи експрезидента Віктора Януковича і Майдану.

Більшість друзів і син, Тарас Чорновіл, переконані, що це було політичне вбивство.

Згідно з нещодавнім опитуванням, проведеним фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, українці вважають, що Чорновіл зробив найбільше серед громадських діячів для захисту і представлення інтересів громадян з часу проголошення незалежності України.