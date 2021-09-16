В ОГП перевіряють версію вбивства Чорновола, даних про кастет немає – ЗМІ

В Офісі генерального прокурора повідомили, що версія умисного вбивства лідера «Народного руху України» В’ячеслава Чорновола перевіряється слідством, а даних про «удари кастетом» в матеріалах справи немає. Про це виданню «Українська правда» повідомили в ОГП у відповідь на запитання щодо слів ексзаступника генпрокурора Миколи Голомші про «чотири удари кастетом» в голову.

«Слідством перевіряється версія скоєння умисного вбивства народного депутата України. В даному кримінальному провадженні проведено значний обсяг слідчих (розшукових) дій, у тому числі ряд судових експертиз. Згідно з висновком комплексної комісійної судово-медичної, транспортно-трасологічної та автотехнічної експертизи від 29 жовтня 2018 року встановлено, що ушкодження, які було виявлено при судово-медичній експертизі тіла В’ячеслава Чорновола та в ході експертизи решток його ексгумованого тіла, є такими, що сформувалися внаслідок травмування особи, що перебувала у салоні транспортного засобу при зіткненні автомобіля з перешкодою. В матеріалах, що надані для експертизи, не міститься інформації про ушкодження, які мали б ознаки ударної дії тупого предмету з обмеженою травмуючою поверхнею, в тому числі «кастета», що виходили б за межі комплексу характерних ушкоджень пасажира при ДТП», – повідомили «Українській правді» в Офісі генпрокурора.

Колишній заступник генерального прокурора Микола Голомша 14 вересня в ефірі «4 каналу» заявив, що лідер «Народного руху України», дисидент В’ячеслав Чорновіл загинув не внаслідок ДТП – його вбили.

«Ми розслідували справу про вбивство Чорновола… І встановили, що Чорновола було вбито. Було вбито чотирма ударами кастету у потиличну ділянку голови і таким самим кастетом було добито водія», – сказав Голомша.

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У березні 2021 року заступник директора департаменту МВС з комунікацій зі ЗМІ Ярослав Тракало у коментарі виданню «Українська правда» повідомив, що комплексна комісійна судово-медична, транспортно-трасологічна та автотехнічна експертиза дійшла висновку, що Чорновіл був смертельно травмований у результаті ДТП в березні 1999 року, а підтверджень інших версій загибелі наразі немає.

За словами Тракала, експертиза тривала майже 2 роки (31.01.2017 – 29.10.2018).

Він також додав, що підтвердження теорії, що Чорновіл був смертельно травмований вже після ДТП, зокрема версії про ушкодження кастетом, експертиза, відпрацювавши наявні матеріали, не знайшла, однак повністю її теж не виключає.

В’ячеслав Чорновіл – український політичний діяч, дисидент, журналіст, в 2000 році був удостоєний звання Герой України. У 1999 році трагічно загинув. За офіційною версією, В’ячеслав Чорновіл загинув внаслідок ДТП, коли 25 березня 1999 року його автомобіль врізався в «КамАЗ» із причепом.

В’ячеслав Чорновіл і його водій Євген Павлов загинули на місці ДТП. Версії слідства змінювались досить часто від дня трагедії. У 2017 році тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко пообіцяв парламентарям розслідувати обставини смерті лідера Народного руху України В’ячеслава Чорновола, як тільки завершить справи експрезидента Віктора Януковича і Майдану.

Більшість друзів і син, Тарас Чорновіл, переконані, що це було політичне вбивство.

Згідно з нещодавнім опитуванням, проведеним фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, українці вважають, що Чорновіл зробив найбільше серед громадських діячів для захисту і представлення інтересів громадян з часу проголошення незалежності України.