Чубаров: спецслужби Росії готують диверсію проти громадян України в Криму

Спецслужби Росії готують диверсію проти громадян України в Криму. Про це заявив народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«В одному з документів російських спецслужб, які стали нам відомими останнім часом, стверджується про те, що «на територію Російської Федерації з метою здійснення ДТА (диверсійно-терористичних акцій) здійснено проникнення диверсійної групи. Можливо, ми не стали б виносити зміст зазначеного документа на загальний огляд, хіба мало що з бодуна може привидітися співробітникам «розвідуправління військ національної гвардії Росії», проте вже дуже колоритним нам здався склад цієї «ДГ»: тут тобі і директор середньої загальноосвітньої школи в Херсонській області, і докторант одного з турецьких вузів, а також просто інші не менш гарні і чесні люди», – написав Чубаров у своєму Facebook.

Він не виключає, що відомості з документу «вже внесені російськими окупантами в сфальсифіковані ними протоколи допитів громадян України, незаконно позбавлених волі, або готуються до внесення найближчим часом».

Чубаров підкреслив, що зв’язався з деякими особами зі списку, і вони знаходяться «за місцем свого постійного проживання на материковій Україні».

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».