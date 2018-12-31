Чубаров закликав кримчан святкувати початок Нового року за київським часом

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав жителів анексованого Росією Криму святкувати початок Нового 2019 року за київським часом. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Закликаю кожного з вас, хто живе в тимчасово окупованому Криму, вийти 31 грудня 2018 o 24:00 за київським часом на свою вулицю або двір (балкон, веранду) і відзначити петардами, хлопавками, бенгальськими вогнями початок 2019 року. Знайте, за московським часом на вулиці і двори Криму виповзе тільки п’яна окупаційна бидлота», – написав Чубаров.

В анексованому Росією Криму та на окупованій частині Донбасу запровадили використання московського часу без сезонного переходу.

Після анексії півострова багато жителів Криму зустрічають Новий рік за київським часом.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.