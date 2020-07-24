«Справа Чубарова»: адвокат подав апеляцію до російського суду через недопуск до захисту голови Меджлісу

Адвокат Микола Полозов повідомив, що отримав від підконтрольного Росії Верховного суду Криму документ, який дозволяє йому звернутися зі скаргою в російський Третій апеляційний суд загальної юрисдикції (Сочі) через недопуск його до захисту у кримській справі проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

«Сьогодні Верховний суд Криму надав мені виписку з протоколу попереднього слухання, де відображено постанову суду про відмову в моєму допуску до здійснення захисту Рефата Чубарова на стадії судового розгляду», – повідомив Полозов у фейсбці.

За його словами, це був останній відсутній документ, що перешкоджає подачі скарги на цю постанову в апеляційну інстанцію.

«Оскільки всі перешкоди усунені, цю апеляційну скаргу я відразу ж подав. Тепер подивимося наскільки сочинські судді апеляційної інстанції прихильні до дотримання норм закону. У Криму, на жаль, з цим дуже і дуже погано», – додав адвокат.

Як пояснив раніше Полозов, його не допустили до захисту Чубарова в цій справі, пославшись на «конфлікт інтересів». У Сімферополі суд вже відхиляв скаргу адвоката Полозова на недопуск до захисту Чубарова.

У Сімферополі 23 липня в підконтрольному Кремлю суді почався розгляд по суті кримінальної справи стосовно голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. Його судять в Криму заочно. Захисником голови Меджлісу був призначений адвокат.

Наприкінці березня 2020 року Слідчий комітет Росії заочно висунув «звинувачення» голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову.

Слідком звинувачує Чубарова в тому, що він навесні 2015 року в ефірі одного з українських телеканалів «висловлював заклики до здійснення екстремістської діяльності проти інтересів Росії», а також до деокупації Криму.

23 березня стало відомо, що у Криму російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за статтею російського Кримінального кодексу – «Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством». Йдеться про події 26 лютого 2014 року.

Сам голова Меджлісу Рефат Чубаров в коментарі Крим.Реалії пов’язав порушення «справи» із планами кримських татар щодо організації акції «Марш гідності».