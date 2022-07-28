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Через обстріл Чугуєва на Харківщині зруйновані житлові будинки – голова міста

Наслідки ракетного обстрілу Чугуєва, здійсненого вночі 25 липня

Російські військові вранці 28 липня обстріляли Чугуїв на Харківщині, внаслідок чого є руйнування житлових будинків, повідомила міська голова Галина Мінаєва.

«Наразі маємо повідомлення про одразу декілька ворожих влучань у різних мікрорайонах міста. Вже точно відомо про руйнування житлових будинків, наявність і кількість постраждалих уточнюється», – написала вона у телеграмі.

Мінаєва закликала жителів міста «максимально обмежити» пересування містом і за можливості триматися поблизу укриттів.

27 липня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Чугуївщина кілька тижнів потерпає від постійних обстрілів із боку російських військ.

26 липня начальник слідчого управління Головного управління поліції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що російські військові вранці 26 липня обстріляли Харків і Чугуїв із зенітно-ракетних комплексів С-300.

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