Наслідки удару по Чугуєву: з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої – ОВА

У Чугуєві з-під завалів зруйнованого будинку культури дістали тіло ще однієї загиблої, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«З-під завалів будинку культури в Чугуєві рятувальники вилучили тіло жінки. На жаль, 26 липня внаслідок обстрілу окупантів та знищення будівлі загинули ще 2 людини: 30-річна жінка, 36-річний чоловік», – написав він у телеграмі.

Ракетний обстріл Чугуєва стався вночі 25 липня. Через цю атаку зруйновано будинок культури та школа. Спочатку було відомо про одну постраждалу 46-річна жінка отримала поранення.

26 липня з-під завалів будинку культури рятувальники дістали тіла двох загиблих.

За даними ОВА, підвал будинку культури люди використовували як укриття. 25 липня з-під завалів вдалося врятувати 4 людей.