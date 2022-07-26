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Ракетний удар по Чугуєву: з-під завалів дістали ще одного загиблого – ОВА

Підвал будинку культури люди використовували як укриття. 25 липня з-під завалів вдалося врятувати 4 людей.

У Чугуєві з-під завалів зруйнованого будинку культури дістали тіло 36-річного чоловіка, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«З-під завалів будинку культури в Чугуєві рятувальники вилучили тіло 36-річного чоловіка. Станом на зараз внаслідок вчорашнього обстрілу окупантів загинули 2 людини», – написав він у телеграмі.

За даними обласної прокуратури, ракетний обстріл Чугуєва стався вночі 25 липня. Внаслідок обстрілу 46-річна жінка отримала поранення. Крім того, через російський ракетний удар зруйновано будинок культури та школа.

За даними ОВА, підвал будинку культури люди використовували як укриття. 25 липня з-під завалів вдалося врятувати 4 людей.

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