«Призначені для боротьби з авіацією та ракетами» снаряди С-300 війська РФ використали для атаки на Чугуїв – ОВА

Російські війська для атаки на Чугуїв використали снаряди зенітно-ракетного комплексу С-300, які «призначені для боротьби з тактичною авіацією та ракетами», повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, російські війська випустили по Чугуївщині понад 10 снарядів.



«Росіяни вирішили вдарити ними (снарядами С-300 – ред.) по будинку культури, знищивши його повністю, школі та колишньому будинку офіцерів. Найжахливіше, що під завалами досі перебувають люди, підвал був укриттям, адже район вже кілька тижнів безперестанку обстрілюють окупанти», – написав він у телеграмі.



Олег Синєгубов додав, що пошукові роботи тривають.



За даними обласної прокуратури, ракетний обстріл Чугуєва стався близько 3 ночі 25 липня. Внаслідок обстрілу зруйновано будинок культури, 46-річна жінка отримала поранення. За попередньою інформацією, під завалами залишається ще три людини. Крім того, через російський ракетний удар зруйнована школа в місті.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 12 липня підтвердили 5024 випадки загибелі і 6520 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.