Кубраков: з порту «Чорноморськ» вийшло друге судно з українським зерном

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що судно Aroyat (прапор Палау) з 17,6 тис. тонн української пшениці для Єгипту вийшло з порту «Чорноморськ» і рухається в напрямку Босфору.

«Це друге судно, яке скористалося тимчасовим коридором для цивільних суден на вхід до порту Чорноморськ з метою експорту агропродукції для краЇн Азії. Екіпаж судна – громадяни Єгипту, Туреччини, Азербайджану, Бельгії та Албанії», – написав він у фейсбуці.

21 вересня до протоки Босфор прибуло вантажне судно Resilient Africa – перше судно, завантажене зерном з України, яке зайшло в Чорне море і вийшло з нього тимчасовим коридором.

Загострення ситуації навколо експорту українського зерна сталося після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи влітку цього року. Після того Росія активно атакує ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.