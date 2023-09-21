Судно з українським зерном повернулося до Туреччини тимчасовим коридором

До протоки Босфор 21 вересня прибуло вантажне судно Resilient Africa – перше судно, завантажене зерном з України, яке зайшло в Чорне море і вийшло з нього тимчасовим коридором, повідомило агентство Reuters.

19 вересня міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що судно Resilient Africa з трьома тисячами тонн пшениці вийшло з порту Чорноморськ та рухається в напрямку Босфору.

«Це перше з двох суден, які зайшли в порт Чорноморськ на минулому тижні по встановленому ВМС ЗСУ тимчасовому коридору для цивільних суден. Друге судно перебуває в порту під завантаженням українською пшеницею для Єгипту», – повідомив міністр.

За його словами, судна перебувають під прапорами Ліберії та Палау, а їхні екіпажі складаються з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.

Загострення ситуації навколо експорту українського зерна сталося після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи влітку цього року. Після того Росія активно атакує ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.