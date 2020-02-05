Росія не зупинить репресії проти кримських татар, знявши судимість у «справі 26 лютого» – Чийгоз

Рішення підконтрольного Росії Судакського міського суду про зняття судимості щодо фігуранта «справи 26 лютого» Мустафи Дегерменджі не означає, що Росія припинить репресії проти кримськотатарського народу в включеному Криму.

Таку думку 5 лютого проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії висловив народний депутат України, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

«Зняття судимості не означає, що зняли звинувачення. Я не думаю, що це якесь послаблення і якась сенсація. В принципі, не бачу резонансу і якихось симптомів того, що Росія має намір переглянути свої ж жахливі репресії щодо кримськотатарського народу», – сказав Чийгоз.

Раніше cуддя підконтрольного Росії Судакського міського суду Михайло Іванов ухвалив рішення про скасування умовного засудження до закінчення випробувального терміну щодо фігуранта «справа 26 лютого» Мустафи Дегерменджі.

Адвокат Айдер Азаматов розповів Крим.Реалії, що суд не зняв звинувачення з Дегерменджі, а лише звільнив його раніше від строку, який «він повинен був перебувати під умовним терміном».

26 лютого 2014 року перед будинком кримського парламенту відбувся масштабний мітинг прихильників і противників територіальної цілісності України. У числі перших були кримськотатарські і проукраїнські активісти, їм протистояли проросійські активісти.

У січні 2015 року кримське управління Слідчого комітету Росії порушило кримінальну справу про масові заворушення на мітингу 26 лютого.

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя 19 червня 2018 року засудив фігурантів справи про протести 26 лютого 2014 року в Сімферополі до умовних термінів. Алі Асанов і Мустафа Дегерменджі отримали по 4 роки і 6 місяців умовно, Арсен Юнусов і Ескендер Кантемиров – 4 роки умовно, Ескендер Емірвалієв – 3 роки і 6 місяців умовно з випробувальним терміном 3 роки кожному.

21 листопада прокуратура АРК повідомила про підозру двом суддям підконтрольного Росії Верховного суду Криму, які брали участь у процесі в «справі 26 лютого».